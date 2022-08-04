Роналду участвует в тренировке «Манчестер Юнайтед» перед стартовым туром АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проводит тренировку перед матчем первого тура АПЛ против «Брайтона».

В занятии принимает участие форвард Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что 37-летний португалец может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

2 августа несколько игроков манкунианского клуба, включая Роналду, покинули стадион «Олд Траффорд» по ходу второго тайма товарищеского матча с «Райо Вальекано», не дожидаясь финального свистка.

Матч «МЮ» — «Брайтон» пройдет 7 августа и начнется в 16.00 мск.