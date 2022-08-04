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Сегодня, 14:35

«Эвертон» интересуется капитаном «Вулверхэмптона» Коади

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эвертон» интересуется защитником «Вулверхэмптона» Коннором Коади, сообщает Sky Sports.

Главный тренер мерсисайдцев Фрэнк Лэмпард рассчитывает, что опыт 29-летнего англичанина может помочь его команде, поэтому хочет подписать этого футболиста.

Коади выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2015 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола в 42 матчах за «волков». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Отметим, что полузащитник является воспитанником «Ливерпуля» — принципиального соперника «Эвертона».

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