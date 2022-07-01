Ришарлисон прошел медосмотр для «Тоттенхэма»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 25-летний бразилец прошел медицинский осмотр в Бразилии в присутствии представителя медицинского штаба лондонского клуба и прилетит в Лондон в начале следующей недели.

Отмечается, что «шпоры» заплатят за нападающего 50 миллионов фунтов. Еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 11 мячей и сделал пять результативных передач в 33 матчах за «ирисок» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.