Ибрагимович: «Когда Руни играл с Роналду, то делал всю работу, но за голы все признание доставалось Криштиану»

Бывший нападающий «Манчестеор Юнайтед» Златан Ибрагимович отреагировал на резкое высказывание Криштиану Роналду в адрес Уэйна Руни.

«Идеальный партнер для нападающего? Кто бы ни играл с Руни, он должен быть счастлив, потому что он всех делал лучше.

Когда он играл вместе с Криштиану Роналду, всю работу делал Руни, но ему не отдавали должного, потому что Роналду забивал все голы», — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.

Ранее в скандальном интервью Пирсу Моргану Роналду заявил, что получает критику от Руни из-за того, что выглядит лучше него.