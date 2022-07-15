Де Кетеларе заявил, что готов покинуть «Брюгге». Полузащитником интересуются «Милан» и «Лидс»

Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе прокомментировал информацию об интересе «Милана» и «Лидса».

«Мне очень любопытно узнать, что будет в будущем. Если клубы проявляют ко мне интерес, то я их выслушаю. Раньше я говорил: «Если бы мне когда-нибудь пришлось покинуть «Брюгге», я бы очень испугался». Но теперь все по-другому. Если поступит солидное предложение — я готов», — приводит слова футболиста Eleven Sports.

Ранее сообщалось, что «Лидс» лидирует в гонке за 21-летнего бельгийца.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.