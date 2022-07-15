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Сегодня, 19:12

«Вест Хэм» предложил Скамакке контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вест Хэм» ведет активные переговоры с «Сассуоло» по трансферу нападающего Джанлуки Скамакки, сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб предложил игроку личный контракт до 2027 года. Зарплата футболиста 23-летнего итальянца может составить 3 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «ПСЖ», который предлагал за игрока 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Сассуоло
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