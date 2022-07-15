Кулибали успешно прошел медосмотр перед переходом в «Челси»
«Челси» и «Наполи» согласовали все детали трансфера защитника Калиду Кулибали. Футболист уже успешно прошел медосмотр перед переходом в лондонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.
Сумма сделки составит 40 миллионов евро. По условиям личного контракта зарплата Кулибали составит 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец подпишет контракт до 2027 года.
В прошедшем сезоне Кулибали забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 34 матчах за неаполитанцев.
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|Ливерпуль
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
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7
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|
8
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|0
|0
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|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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