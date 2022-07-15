Кулибали успешно прошел медосмотр перед переходом в «Челси»

«Челси» и «Наполи» согласовали все детали трансфера защитника Калиду Кулибали. Футболист уже успешно прошел медосмотр перед переходом в лондонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

Сумма сделки составит 40 миллионов евро. По условиям личного контракта зарплата Кулибали составит 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец подпишет контракт до 2027 года.

В прошедшем сезоне Кулибали забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 34 матчах за неаполитанцев.