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Сегодня, 20:14

Кулибали успешно прошел медосмотр перед переходом в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» и «Наполи» согласовали все детали трансфера защитника Калиду Кулибали. Футболист уже успешно прошел медосмотр перед переходом в лондонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

Сумма сделки составит 40 миллионов евро. По условиям личного контракта зарплата Кулибали составит 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец подпишет контракт до 2027 года.

В прошедшем сезоне Кулибали забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 34 матчах за неаполитанцев.

ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
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