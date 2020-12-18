Полузащитник «Брайтона» Биссума может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона» Иву Биссума, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб внимательно следит за 24-летним футболистом. В малийском игроке заинтересован главный теренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. По мнению специалиста, он может стать возможной заменой Джорджиньо Вейналдума, который летом 2021 года, скорее всего, покинет клуб.

Стоит отметить, что полузащитником также интересуются «Монако», «Манчестер Юнайтед» и еще два клуба ла лиги.

Биссума играет в «Брайтоне» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.