«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Жотой до 2027 года

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с нападающим Диогу Жотой.

Новое соглашение с 25-летним португальцем рассчитано до конца июня 2027 года.

Жота выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года, на его счету 34 гола и 9 результативных передач в 85 матчах за команду.

В составе «Ливерпуля» Жота стал победителем Кубка Англии, а также обладателем Суперкубка страны и Кубка английской лиги.