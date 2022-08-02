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Сегодня, 14:20

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Жотой до 2027 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диогу Жота.
Фото ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с нападающим Диогу Жотой.

Новое соглашение с 25-летним португальцем рассчитано до конца июня 2027 года.

Жота выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года, на его счету 34 гола и 9 результативных передач в 85 матчах за команду.

В составе «Ливерпуля» Жота стал победителем Кубка Англии, а также обладателем Суперкубка страны и Кубка английской лиги.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/diogo-jota-signs-new-long-term-contract-liverpool
Диогу Жота
Футбол
ФК Ливерпуль
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