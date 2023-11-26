Хаверц — о своем голе «Брентфорду»: «Передача Букайо Сака была великолепной»

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал свой гол в ворота «Брентфорда» (1:0) в матче 13-го тура АПЛ. Он забил на 88-й минуте.

«Такие поздние победы приятны. Мой гол? Передача [Букайо Сака] была великолепной, и я подумал, почему бы не сделать этот забег, мяч оказался идеальным, и я забил. У «Брентфорда» были один или два хороших момента, но матч был в наших руках, мы играли хорошо и заслужили победу», — приводит слова Хаверца ВВС.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник сыграл за «Арсенал» 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Команда набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны.