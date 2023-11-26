Артета — о победе над «Брентфордом»: «Арсенал» на вершине таблицы, где и хочет быть»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брентфордом» (1:0) в матче 13-го тура АПЛ.

«Когда у тебя есть возможность у всех откусить по кусочку (он имеет ввиду возможность опередить сыгравших вничью „Манчестер Сити“ и „Ливерпуль“), ею надо пользоваться. Мне было очень интересно, как выступит команда. Началась зима, было очень холодно, но мне понравилось, как команда боролась, как мы играли. Как сильно мы хотели этого и заслужили победу. Я люблю побеждать, мы находимся на вершине таблицы, здесь мы и хотим быть. Для меня это тоже особенный день — 200 матчей, и я хочу сказать большое спасибо всем, кто делает мою работу такой приятной», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» набрал 30 очков после 13 туров и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» (29 очков) и «Ливерпуль» (28) расположились следом.