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Сегодня, 21:37

Мартинелли: «Арсенал» намерен побороться за все титулы в следующем сезоне»

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Полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли заявил, что «канониры» в следующем сезоне намерены побороться за все трофеи.

«У нас очень молодая команда, с большим потенциалом. Несомненно, мы будем расти еще больше.

Мы собираемся бороться за все титулы: АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии... Люди очень верят в нашу работу. Теперь мы должны сосредоточиться на завоевании титулов», — приводит слова Мартинелли AS.

В сезоне-2023/24 команда Микеля Артеты финишировала на втором месте в таблице чемпионата Англии, уступив «Манчестер Сити» два очка.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Габриэл Мартинелли
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
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3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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