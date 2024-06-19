Мартинелли: «Арсенал» намерен побороться за все титулы в следующем сезоне»

Полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли заявил, что «канониры» в следующем сезоне намерены побороться за все трофеи.

«У нас очень молодая команда, с большим потенциалом. Несомненно, мы будем расти еще больше.

Мы собираемся бороться за все титулы: АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии... Люди очень верят в нашу работу. Теперь мы должны сосредоточиться на завоевании титулов», — приводит слова Мартинелли AS.

В сезоне-2023/24 команда Микеля Артеты финишировала на втором месте в таблице чемпионата Англии, уступив «Манчестер Сити» два очка.