Поль Погба: "Всегда слежу за игрой "Барселоны". Это одна из лучших команд в мире"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что внимательно следит за игрой "Барселоны". 26-летний француз заявил, что сине-гранатовые являются одной из лучших команд в мире.

- "Барселона" - команда, за которой я всегда слежу, - приводит слова Погба AS. - Я наблюдаю за их системой игры и футбольной культурой. "Барселона" - отличная команда, одна из лучших в мире. Там играют выдающиеся футболисты. Хочу получить удовольствие в матче против "Барселоны". Всегда здорово играть против лучших.

Напомним, "МЮ" встретится с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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