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Сегодня, 10:31

Пол Мерсон сравнил результаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон рассказал, что думает о предстоящем матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» против «Ливерпуля».

«Сможет ли «Ливерпуль» обыграть «Манчестер Сити»? Не вижу причин, почему это должно случиться. «Ливерпуль» слишком много пропускает, а «Манчестер Сити» выиграл очень много матчей, при этом забивая много голов. Также не забываем, что у них есть Холанн», — цитирует Мерсона Mirror.

«Ливерпуль» идет на десятом месте в турнирной таблице, команда Хосепа Гвардиолы располагаются на второй строчке.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 9 6 2 1 20-10 20
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
7
 Брайтон 8 4 2 2 14-9 14
8
 Борнмут 9 3 3 3 8-20 12
9
 Фулхэм 9 3 2 4 14-18 11
10
 Эвертон 9 2 4 3 8-9 10
11
 Брентфорд 9 2 4 3 16-17 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
14
 Кр. Пэлас 8 2 3 3 10-12 9
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
18
 Вулверхэмптон 9 1 3 5 3-12 6
19
 Нот. Форест 9 1 2 6 7-22 5
20
 Лестер 9 1 1 7 15-24 4
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 - : -
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 - : -
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 6
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 5 1 0
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