У Канте рецидив травмы бедра. Полузащитник «Челси» пропустит еще несколько недель

У полузащитника «Челси» Нголо Канте случился рецидив травмы бедра, сообщает L'Equipe.

По данным источника, хавбек пропустит еще несколько недель, что ставит под сомнение его участие в чемпионате мира-2022 в Катаре.

Канте принял участие в первых двух турах чемпионата Англии-2022/23 и не отличился результативными действиями. 31-летний француз не появлялся на поле с 14 августа.

ЧМ-2022 в Катаре стартует 20 ноября.