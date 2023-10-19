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Сегодня, 17:52

Пол Мерсон: «Челси» способен обыграть кого угодно»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Пол Мерсон оценил шансы «Челси» на победу в матче 9-го тура АПЛ с «Арсеналом».

«Учитывая положение «Челси» в лиге, некоторым командам не хотелось бы играть с ними, потому что в своей лучшей форме они могут обыграть кого угодно, а когда Рахим Стерлинг играет так, как в матче с «Бернли», выстоять против них тем более сложно. Команда Почеттино может одержать победу, но это также важная игра и для «Арсенала». Если канониры выиграют этот матч, я буду видеть в них серьезных игроков, основных претендентов на победу в АПЛ», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» состоится 21 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени. После восьми туров канониры занимают 2-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков. Синие с 11 очками идут на 11-м месте.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12986961/paul-merson-says-chelsea-capable-of-beating-anyone-but-arsenal-can-make-title-statement-with-victory
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
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Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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П
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Педру Нету

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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
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Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
Родри

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Кертис Джонс

Ливерпуль

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