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Рамсдейл: «Я страдаю из-за того, что не играю, но мы с Райей подбадриваем друг друга»

Алина Савинова
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Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл высказался о потере места в стартовом составе команды.

«Поскольку подобная ситуация случается впервые, это было трудно. Но независимо от того, играю я или Давид, нам нужно просто сосредоточиться и играть. Это то, над чем мы работаем как клуб, такую задачу перед нами ставит тренер, и мы должны с этим справиться. Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане. Мы подбадриваем друг друга на тренировках, и бывают дни, когда я падаю духом из-за ситуации, а он поддерживает меня. И если наступит момент, когда он упадет духом, то, даже несмотря на то, что я страдаю из-за того, что не играю, я должен быть готов поддержать его», — приводит The Guargian слова Рамсдейла.

Рамсдейл перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года за 24 миллиона фунтов. В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 4 матча за лондонскую команду в АПЛ, пропустил 4 мяча и 1 игру отстоял «на ноль». Контракт Рамсдейла с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент канониры занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков за 8 туров.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2023/oct/19/aaron-ramsdale-on-losing-arsenal-place-suffering-and-hurting
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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Ливерпуль – Эвертон
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Борнмут – Вулверхэмптон
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Брентфорд – Бернли
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Ман. Сити – Брайтон
 - : -
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Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
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Челси – Арсенал
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