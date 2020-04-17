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Погба представил свою подборку дриблинговых трюков и ответил на вызов Ибрагимовича

12:49
Поль Погба. Фото Instagram
Поль Погба. Фото Instagram
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в своем официальном Instagram опубликовал видеоподборку своих трюков с мячом.

Таким образом, хавбек ответил на вызов нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, поделившегося ранее аналогичным роликом и передавшим эстафету Погба.

В сезоне-2019/20 27-летний Погба провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию.

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