Почеттино поделился мнением о прогрессе Стерлинга в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о вингере лондонской команды Рахиме Стерлинге.

«Мы говорим о действительно хорошем игроке. Из-за обстоятельств в клубе иногда игроку сложно быстро адаптироваться и показать ту же результативность, которую он демонстрировал в другой команде. Мы ответственны за создание нужной обстановки. Нужно сократить количество игроков в заявке, потому что она была слишком большой. Это не поспособствовало прогрессу новичков, которые приехали в клуб с определенными ожиданиями», — цитирует Почеттино Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 28-летний англичанин провел 28 матчей, забив 6 голов и сделав 3 ассиста.