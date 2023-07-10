Шоу — об уходе де Хеа из «МЮ»: «Для меня было честью играть с тобой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался об уходе голкипера Давида де Хеа из клуба.

«Для меня было честью играть вместе с тобой последние девять лет. Легенда «Юнайтед». Удачи в следующей главе, тебя будет не хватать (но не твоей музыки)», — написал Шоу в Twitter.

Голкипер выступал за «красных дьяволов» с 2011 года. Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. В общей сложности 32-летний испанец провел за английский клуб 545 матчей.

На его счету 8 трофеев с «МЮ»: золото АПЛ-2012/13, Кубок Англии-2015/16, два трофея Кубка Английской футбольной лиги (2016/17, 2022/23), три Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016) и победа в Лиге Европы-2016/17.