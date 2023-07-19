Почеттино назвал интервью Деле Алли слишком болезненным
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о скандальном интервью полузащитника «Эвертона» Деле Алли, в котором тот рассказал о своем непростом детстве.
«Конечно, мне было очень тяжело видеть это интервью. Я не досмотрел его, потому что оно было слишком болезненным. Он знает, как тренерский штаб любил его, насколько он был важен для нас как личность в «Тоттенхэме». Как игрок, он был потрясающим, а как человек — у него большое, большое сердце. И, конечно же, мы поддерживаем связь. После тура по США я надеюсь увидеться в Лондоне и крепко обнять его. Всегда тяжело, когда видишь такие интервью, но он сильный, невероятный парень, и он обязательно станет сильнее», — цитирует ESPN Почеттино.
На прошлой неделе Алли впервые рассказал о том, как подвергся сексуальному насилию в возрасте шести лет и продавал наркотики в возрасте восьми лет из-за травматического воспитания.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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|0-0
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
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11
|Кр. Пэлас
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|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -