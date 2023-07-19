Тренер «Ньюкасла» объяснил, почему клуб продаст Сен-Максимена
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил информацию об уходе из команды нападающего Аллана Сен-Максимена.
«Он обсуждает трансфер. С точки зрения финансового фэйр-плей мы должны продавать игроком, иначе мы окажемся в трудном положении этим летом. Я не хочу терять этого игрока, но FFP заставляет это делать, в определенной степени. Похоже, это произойдет. Иногда такие вещи должны происходить, чтобы клуб рос», — приводит на своей странице в Twitter журналист Крэйг Хоуп слова Хауи.
В прошлом сезоне 26-летний француз сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Контракт игрока с «Ньюкаслом» действует до 2026 года.
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|Арсенал
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|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
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|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
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|0
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6
|Брайтон
|0
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|0
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|
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|Фулхэм
|0
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|0
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|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
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|0
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|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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