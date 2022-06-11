Петр Чех рассказал о планах «Челси» на летнее трансферное окно

Технический советник «Челси» Петр Чех заявил, что у его клуба большие планы на летнее трансферное окно.

«Я живу со включенным телефоном! Это будет насыщенное лето. Думаю, каждый знает нашу кадровую ситуацию. Конечно, мы попытаемся усилить состав команды.

Мы хотим стать как можно лучше и подготовиться к борьбе в следующем сезоне. Это будет тяжелый сезон, посреди которого пройдет чемпионат мира, поэтому нам нужно быть готовым к этому», — сказал Чех Sky Sports.

Этим летом «Челси» уже попрощался с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсентом. А будущее Сесара Аспиликуэты, Маркоса Алонсо и Ромелу Лукаку находится под большим вопросом.