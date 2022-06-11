«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Ришарлисону

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Тоттенхэм». Лондонский клуб еще не сделал предложение о трансфере игрока, сообщает The Athletic.

«Эвертон» хочет получить за трансфер форварда более 60 миллионов евро, однако вероятность того, что потенциальные покупатели согласятся на такие условия, мала.

Ранее появилась информация, что 25-летний бразилец хочет играть за топ-клуб, претендующий на трофеи. Однако он предпочел бы остаться в Англии.

В этом сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.