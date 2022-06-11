«Ливерпуль» может снова отдать в аренду защитника Филлипса

«Ливерпуль» задумался о том, чтобы повторно отправить защитника Натаниэля Филлипса в аренду, сообщает Daily Mirror.

Филлипс провел вторую половину прошлого сезона в «Борнмуте». 25-летний англичанин помог «вишенкам» завоевать прямую путевку в АПЛ из чемпионшипа.

Ранее сообщалось, что клуб намерен предложить 7 миллионов евро за подписание защитника на постоянной основе.

В сезоне-2021/22 Филлипс сыграл за клуб из Борнмута 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Добавим, что Филлипс только прошлым летом заключил с «красными» новый контракт на четыре года.