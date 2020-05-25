Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ. Она была основана в 1992 году. На первом месте переход нападающего Эрика Кантона из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» за 1,2 миллиона фунтов.

На второй позиции трансфер Сола Кэмпбэлла в «Арсенал». Он ушел из «Тоттенхэма» в качестве свободного агента. Третий — Н'Голо Канте. В 2015 году полузащитник перешел из «Лестера» в «Челси» за 5,6 миллиона фунтов.

На 15-й позиции переход Неманьи Видича из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» в 2005 году. Сумма трансфера — 7 миллионов.