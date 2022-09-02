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Переход Батшуайи из «Челси» в «Ноттингем Форест» сорвался

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Миши Батшуайи не перейдет в «Ноттингем Форест». По информации журналиста Фабрицио Романо, переход сорвался, так как документы не были оформлены вовремя.

Действующий контракт бельгийского форварда рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Батшуайи выступал за «Бешикташ» на правах аренды из «Челси». На его счету 14 голов и 5 результативных передач в 42 матчах за турецкую команду во всех турнирах.

Миши Батшуайи
Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Челси
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