«Эвертон» купил Гарнера у «Манчестер Юнайтед»

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Джеймс Гарнер перешел в «Эвертон». С 21-летним англичанином подписан контракт, рассчитанный до 2026 года.

По информации Sky Sports, сумма трансфера составила 15 миллионов фунтов стерлингов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,3 миллиона фунтов стерлингов.

Гарнер провел прошлый сезон на правах аренды в «Ноттингем Форест». Он сыграл за команду 49 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.