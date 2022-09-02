Обамеянг прокомментировал переход из «Барселоны» в «Челси»
Новичок «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что очень рад переходу в лондонский клуб из «Барселоны». С 2018 по январь 2022 года форвард играл в Англии за «Арсенал».
«Я очень счастлив. Для меня большая честь быть частью этой команды, и я не могу дождаться начала. У меня есть незаконченные дела в АПЛ, так что очень интересно и приятно вернуться сюда», — цитирует пресс-служба клуба Обамеянга.
Каталонский клуб объявил на официальном сайте, что «Челси» заплатил за 33-летнего габонца 12 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|13-4
|15
|
2
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|19-5
|13
|
3
|Тоттенхэм
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
4
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|
5
|МЮ
|5
|3
|0
|2
|5-7
|9
|
6
|Ливерпуль
|5
|2
|2
|1
|15-6
|8
|
7
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
8
|Лидс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
9
|Саутгемптон
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|
10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
11
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|10-7
|6
|
12
|Ньюкасл
|5
|1
|3
|1
|7-6
|6
|
13
|Кр. Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
14
|Нот. Форест
|5
|1
|1
|3
|2-11
|4
|
15
|Борнмут
|5
|1
|1
|3
|2-16
|4
|
16
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|2-6
|4
|
17
|Астон Вилла
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|
18
|Вулверхэмптон
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
19
|Эвертон
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
20
|Лестер
|5
|0
|1
|4
|6-11
|1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.08
|21:30
|
Фулхэм – Брайтон
|2 : 1
|30.08
|21:30
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|1 : 1
|30.08
|21:45
|
Саутгемптон – Челси
|2 : 1
|30.08
|22:00
|
Лидс – Эвертон
|1 : 1
|31.08
|21:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|2 : 1
|31.08
|21:30
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|0 : 0
|31.08
|21:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|6 : 0
|31.08
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|31.08
|22:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|2 : 1
|1.09
|22:00
|
Лестер – МЮ
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|5
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|4
|0
|0
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