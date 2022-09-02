Обамеянг прокомментировал переход из «Барселоны» в «Челси»

Новичок «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что очень рад переходу в лондонский клуб из «Барселоны». С 2018 по январь 2022 года форвард играл в Англии за «Арсенал».

«Я очень счастлив. Для меня большая честь быть частью этой команды, и я не могу дождаться начала. У меня есть незаконченные дела в АПЛ, так что очень интересно и приятно вернуться сюда», — цитирует пресс-служба клуба Обамеянга.

Каталонский клуб объявил на официальном сайте, что «Челси» заплатил за 33-летнего габонца 12 миллионов евро.