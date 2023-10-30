Оуэн предположил, кто выиграет «Золотой мяч» сезона-2022/23

Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн ответил на вопрос, кто из футболистов заслуживает получить «Золотой мяч» в этом году.

«Я думаю, что два человека, вероятно, заслуживают выиграть «Золотой мяч» в этом году. Один из кандидатов — Эрлин Холанн. Он забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл — это был довольно впечатляющий год для него. Но я не думаю, что он выиграет. Скорее всего, Холанн займет почетное второе место. Потому что у Месси был год, о котором он, вероятно, мечтал всю свою карьеру. У него была хорошая статистика, но выиграть Кубок мира и стать его главной звездой — это почти идеальное завершение такой карьеры, не так ли? Поэтому я удивлюсь, если он не выиграет», — цитирует Оуэна AS.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 состоится 30 октября в Париже. В 2022 году обладателем награды стал экс-форвард «Реала» Карим Бензема. 36-летний Месси на данный момент является семикратным обладателем награды. В 2022 году форвард впервые в карьере стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины.