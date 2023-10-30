Дринкуотер объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет

Бывший полузащитник сборной Англии Дэнни Дринкуотер принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. Вероятно, это произошло уже давно, но я думаю, что пришло время официально объявить об этом сейчас. Я слишком долго находился в подвешенном состоянии — я хотел играть, но не получал возможности выступать на том уровне, на котором видел себя. Футбол был моей жизнью с тех пор, как я пришел в него в шесть или семь лет, но пришло время пожать ему руку и попрощаться с ним», — приводит Goal слова Дринкуотера.

33-летний англичанин выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Рединг», «Челси», в составе которого стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2017/18, и другие. За сборную Англии Дринкуотер провел 3 матча.