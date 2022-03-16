Ориги может продолжить карьеру в «Милане» или «Аталанте»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний бельгиец готов покинуть английский клуб на правах свободного агента по окончании сезона, при этом у мерсисайдцев есть опция продления контракта. Сообщается, что на футболиста претендуют «Милан» и «Аталанта», а игрок хочет получать от 3,5 до 4 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 Ориги забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи в 14 матчах за «Ливерпуль».