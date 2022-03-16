Тренер «Аякса» тен Хаг заявил, что учит английский не ради перехода в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг отреагировал на слухи о том, что он учит английский ради того, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Нет, это неправда. Мы говорим в клубе на английском, потому что у нас много иностранцев в составе, которые знают этот язык.

Мое будущее? Сейчас я думаю только о работе с «Аяксом» и ни о чем другом», — приводит Goal слова тен Хага.

Ранее сообщалось, что 52-летний нидерландский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».