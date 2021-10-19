Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Организация по борьбе с расизмом хочет обсудить с «Ньюкаслом» головные уборы фанатов

14:26
Теги:

Организация Kick It Out, борющаяся с расизмом и дискриминацией в футболе, хочет пообщаться с «Ньюкаслом» о поведении болельщиков, сообщает Sky Sports.

По информации источника, организация хочет попросить клуб отговорить болельщиков от ношения головных уборов, имитирующих куфию — головной платок, который носят мужчины в Саудовской Аравии.

Напомним, что в матче восьмого тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:3) болельщики «Ньюкасла» надели различные предметы, похожие на куфию.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11678/12438073/newcastle-takeover-kick-it-out-planning-urgent-talks-with-club-after-fans-wear-mock-headdresses

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
В Кремле прокомментировали предложение Голиковой о нерабочих днях
5
2