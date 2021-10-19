Организация по борьбе с расизмом хочет обсудить с «Ньюкаслом» головные уборы фанатов

Организация Kick It Out, борющаяся с расизмом и дискриминацией в футболе, хочет пообщаться с «Ньюкаслом» о поведении болельщиков, сообщает Sky Sports.

По информации источника, организация хочет попросить клуб отговорить болельщиков от ношения головных уборов, имитирующих куфию — головной платок, который носят мужчины в Саудовской Аравии.

Напомним, что в матче восьмого тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:3) болельщики «Ньюкасла» надели различные предметы, похожие на куфию.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.