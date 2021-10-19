Организация по борьбе с расизмом хочет обсудить с «Ньюкаслом» головные уборы фанатов
Организация Kick It Out, борющаяся с расизмом и дискриминацией в футболе, хочет пообщаться с «Ньюкаслом» о поведении болельщиков, сообщает Sky Sports.
По информации источника, организация хочет попросить клуб отговорить болельщиков от ношения головных уборов, имитирующих куфию — головной платок, который носят мужчины в Саудовской Аравии.
Напомним, что в матче восьмого тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:3) болельщики «Ньюкасла» надели различные предметы, похожие на куфию.
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11678/12438073/newcastle-takeover-kick-it-out-planning-urgent-talks-with-club-after-fans-wear-mock-headdresses
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю