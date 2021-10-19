Нагельсман: «Терри был для меня идеалом. Я боготворил его»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман назвал бывшего защитника «Челси» Джона Терри своим идеалом.

«Терри был для меня идеалом. Я боготворил его. Это было настоящие безумие. Когда я был молодым футболистом, мы с моим другом Кристианом Трешем дали друг другу прозвища. Я называл его Патриком в честь Патрика Виейры, потому что он тоже играл под шестым номером, а он называл меня Джон в честь Терри», — приводит слова Нагельсмана The Times.

По словам тренера, Терри был одним из лучших центральных защитников мира.

«Думаю, в одном из сезонов Терри не проиграл ни одного единоборства. Он был храбрым игроком с головой на плечах. Я неплохо управлялся с ногами, но больше получалось думать, и я видел некоторое сходство с Джоном, поэтому он стал для меня своеобразным образцом для подражания», — сказал он.

Терри играл за «Челси» с 1998 по 2017 год. В составе лондонской команды он провел 492 матча и забил 41 мяч. 40-летний англичанин завершил карьеру футболиста в 2018 году, проведя один сезон в составе «Астон Виллы».