"Он заслуживает назначения на постоянной основе". Раньери - о Сульшере в "МЮ"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери заявила, что исполняющий обязанности рулевого "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заслуживает полноценного контракта на постоянной основе. Итальянский специалист также добавил, что с приходом норвежца изменился менталитет "красных дьяволов".

- Он заслуживает назначения на постоянной основе. Игроки также поддерживают его, - приводит слова Раньери Sky Sports. - Менталитет "МЮ" изменился. Я помню, как Сульшер играл против "Челси", когда был футболистом. Он был фантастическим игроком. Его карьера только начинается, я желаю ему всего самого лучшего.

Напомним, Сульшер возглавил "МЮ" в декабре 2018 года после отставки Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 48 очков после 25 туров.

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