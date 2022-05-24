Официальных разбирательств по инциденту с Виейра не будет. Стороны не пожелали выдвигать обвинения

Виейра не будет привлечен к ответственности за удар болельщика «Эвертона»

Никаких официальных разбирательств по инциденту с главным тренером «Кристал Пэлас» Патриком Виейра и болельщиком «Эвертона» проводиться не будет.

Как сообщает RMC Sport, стороны не пожелали выдвигать обвинения и полиция Британии не будет продолжать расследование. Однако расследование Футбольной ассоциации Англии все еще продолжается и французский тренер может быть подвергнут спортивным санкциям.

Инцидент между тренером «Кристал Пэлас» Виейра и болельщиком «Эвертона» произошел в матче 33-го тура АПЛ (2:3). После финального свистка фанаты «ирисок» выбежали на поле «Гудисон Парк», чтобы вместе с командой отпраздновать сохранение прописки в премьер-лиге.

Один из болельщиков подбежал к Виейра и начал всячески его провоцировать — кричал в его адрес и показывал оскорбительные жесты. 45-летний француз сначала старался игнорировать выпады, но затем разозлился и стал его бить.