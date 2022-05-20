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Вийера не сдержался и ответил на провокацию фаната соперника: видео от первого лица

Патрик Виейра не смог сдержаться после провокаций фанат и применил силу
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра (слева).
Фото Reuters
Вийера не сдержался и ответил на провокацию фаната.
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В четверг, 19 мая, «Эвертон» переиграл «Кристал Пэлас» (3:2) в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии. Победа гарантировала команде Фрэнка Лэмпарда сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

После финального свистка болельщики «Эвертона» выбежали на поле «Гудисон Парк», чтобы вместе с командой отпраздновать успех.

Один из фанатов подбежал к главному тренеру «Кристал Пэлас» Патрику Виейра и начал всячески его провоцировать — кричал в его адрес и показывал оскорбительные жесты.

45-летний француз сначала старался игнорировать выпадки болельщика, но затем разозлился и стал его бить. Довольно быстро в происходящее вмешались находившиеся на поле люди.

ФК Кристал Пэлас
ФК Эвертон
Патрик Виейра
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2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
10
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Астон Вилла 37 13 6 18 50-51 45
14
 Кр. Пэлас 37 10 15 12 49-46 45
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 37 11 6 20 42-61 39
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 37 7 14 16 33-51 35
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 - : -
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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