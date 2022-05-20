Вийера не сдержался и ответил на провокацию фаната соперника: видео от первого лица

Патрик Виейра не смог сдержаться после провокаций фанат и применил силу

В четверг, 19 мая, «Эвертон» переиграл «Кристал Пэлас» (3:2) в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии. Победа гарантировала команде Фрэнка Лэмпарда сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

После финального свистка болельщики «Эвертона» выбежали на поле «Гудисон Парк», чтобы вместе с командой отпраздновать успех.

Один из фанатов подбежал к главному тренеру «Кристал Пэлас» Патрику Виейра и начал всячески его провоцировать — кричал в его адрес и показывал оскорбительные жесты.

45-летний француз сначала старался игнорировать выпадки болельщика, но затем разозлился и стал его бить. Довольно быстро в происходящее вмешались находившиеся на поле люди.