«Тоттенхэм» намерен подписать шесть новых игроков

Этим летом «Тоттенхэм» собирается привлечь шесть новых игроков.

Как сообщает The Telegraph, клуб хочет помочь главному тренеру Антонио Конте усилить команду и надеется убедить итальянского специалиста остаться. Руководство «шпор» обещает оказывать поддержку тренеру, инвестируя в команду.

По итогам сезона АПЛ-2021/22 «Тоттенхэм» занял четвертое место, набрав 71 очко в 38 матчах.

Контре тренирует команду с ноября 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2023 года с опцией продления.