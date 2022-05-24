«Эвертон» предложил контракт защитнику «Бернли» Тарковски

«Эвертон» сделал предложение о подписании защитника «Бернли» Джеймса Тарковски на фоне интереса со стороны «Астон Виллы».

Sky Sports со ссылкой на Daily Telegraph утверждает, что «ириски» лидируют в борьбе за 29-летнего игрока, предложив ему соглашение на сумму около 106 тысяч евро в неделю.

У защитника этим летом заканчивается контракт с «Бернли», который по итогам сезона-2021/22 вылетел из АПЛ.

В сезоне-2021/22 Тарковски забил один гол и отдал две результативные передачи в 37 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.