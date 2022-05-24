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Сегодня, 09:45

«Эвертон» предложил контракт защитнику «Бернли» Тарковски

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Эвертон» сделал предложение о подписании защитника «Бернли» Джеймса Тарковски на фоне интереса со стороны «Астон Виллы».

Sky Sports со ссылкой на Daily Telegraph утверждает, что «ириски» лидируют в борьбе за 29-летнего игрока, предложив ему соглашение на сумму около 106 тысяч евро в неделю.

У защитника этим летом заканчивается контракт с «Бернли», который по итогам сезона-2021/22 вылетел из АПЛ.

В сезоне-2021/22 Тарковски забил один гол и отдал две результативные передачи в 37 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-premier-league-managers-reveal-summer-plans?postid=3937443#liveblog-body
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
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Брентфорд – Арсенал
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Бернли – Брайтон
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14.08 17:00
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 1 : 0
14.08 17:00
Уотфорд – Астон Вилла
 3 : 2
14.08 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 3 : 0
14.08 17:00
Эвертон – Саутгемптон
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Ньюкасл – Вест Хэм
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