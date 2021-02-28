Ндомбеле обвинил Почеттино в своих травмах
Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле заявил, что тренировки бывшего главного тренера Маурисио Почеттино отрицательно влияли на его здоровье.
«Тренировки у Почеттино невероятно тяжелые. Я даже звонил друзьям во Францию и говорил, что хочу назад. Нет сомнений, что такая работа сыграла свою роль в том, что у меня были травмы. Моему телу требовалась адаптация, такая работа вызвала шок, который повлиял на проблемы со здоровьем», — цитирует Ндомбеле The Guardian.
Французский полузащитник пришел в «Тоттенхэм» из «Лиона» летом 2019 года. 19 ноября 2019 года Маурисио Почеттино был уволен из клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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