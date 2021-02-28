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Ндомбеле обвинил Почеттино в своих травмах

00:15

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле заявил, что тренировки бывшего главного тренера Маурисио Почеттино отрицательно влияли на его здоровье.

«Тренировки у Почеттино невероятно тяжелые. Я даже звонил друзьям во Францию и говорил, что хочу назад. Нет сомнений, что такая работа сыграла свою роль в том, что у меня были травмы. Моему телу требовалась адаптация, такая работа вызвала шок, который повлиял на проблемы со здоровьем», — цитирует Ндомбеле The Guardian.

Французский полузащитник пришел в «Тоттенхэм» из «Лиона» летом 2019 года. 19 ноября 2019 года Маурисио Почеттино был уволен из клуба.

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