Ндомбеле обвинил Почеттино в своих травмах

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле заявил, что тренировки бывшего главного тренера Маурисио Почеттино отрицательно влияли на его здоровье.

«Тренировки у Почеттино невероятно тяжелые. Я даже звонил друзьям во Францию и говорил, что хочу назад. Нет сомнений, что такая работа сыграла свою роль в том, что у меня были травмы. Моему телу требовалась адаптация, такая работа вызвала шок, который повлиял на проблемы со здоровьем», — цитирует Ндомбеле The Guardian.

Французский полузащитник пришел в «Тоттенхэм» из «Лиона» летом 2019 года. 19 ноября 2019 года Маурисио Почеттино был уволен из клуба.