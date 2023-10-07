«Ньюкасл» продлил контракт с Бруно Гимарайнсом

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «сорок».

Новое соглашение 25-летнего бразильца рассчитано до 2028 года.

«Здесь очень комфортно находиться, и я надеюсь продолжать радовать болельщиков и помогать команде достигать успехов. Это моя цель, потому что нет слов, чтобы описать, как я счастлив быть здесь.

Помню, в своем первом интервью я сказал, что хочу играть за этот клуб в Лиге чемпионов, теперь это происходит. У нас все очень хорошо. Когда я смотрю на поле на своих товарищей по команде, я горжусь ими всеми. Я горжусь всеми: командой, персоналом, владельцами и болельщиками», – приводит слова Гимарайнса официальный сайт «Ньюкасла».

Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.