Артета рассказал, что участие Сака в матче против «Манчестер Сити» под вопросом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями об участии нападающего Букайо Сака в матче 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Его участие под вопросом. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в воскресенье. В предыдущем матче ему пришлось покинуть поле, а это никогда не бывает хорошей новостью. Будем отталкиваться от его состояния», — приводит в Twitter слова Артеты журналист Бэн Джейкобс.

3 октября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ланса» 22-летний англичанин был заменен на 34-й минуте встречи из-за мышечной травмы.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдет 8 октября. Начало — в 18.30 по московскому времени.

После семи туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков. «Арсенал» — третий (17 очков).