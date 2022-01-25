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25 января, 23:38

«Ньюкасл» предложил 36 миллионов евро за полузащитника «Лиона»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Ньюкасл» намерен приобрести полузащитника «Лиона» Бруно Гимарайнса.

Как сообщает RMC Sport, клуб сделал предложение в размере 36 миллионов евро за футболиста. 24-летний полузащитник готов увеличить свою зарплату в четыре раза.

Текущий контракт Гимарайнса с французским клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает бразильского футболиста в 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Гимарайнс сыграл за «Лион» 20 матчей в чемпионате Франции и отдал четыре голевые передачи.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-hwang-ne-partira-pas-cet-hiver_LN-202201240067.html#article_78403
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 2 : 0
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