«Ньюкасл» предложил 36 миллионов евро за полузащитника «Лиона»

«Ньюкасл» намерен приобрести полузащитника «Лиона» Бруно Гимарайнса.

Как сообщает RMC Sport, клуб сделал предложение в размере 36 миллионов евро за футболиста. 24-летний полузащитник готов увеличить свою зарплату в четыре раза.

Текущий контракт Гимарайнса с французским клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает бразильского футболиста в 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Гимарайнс сыграл за «Лион» 20 матчей в чемпионате Франции и отдал четыре голевые передачи.