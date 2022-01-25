«Ньюкасл» готов уступить Гозенса «Интеру»

«Ньюкасл» готов уступить полузащитника Робина Гозенс после того, как «Интер» предложил 25 миллионов евро за игрока «Аталанты».

Как сообщает Goal, отказ также связан с продвинутой стадией переговоров 27-летнего футболиста и миланской клуба.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» отклонила предложение от «Ньюкасла».

В текущем сезоне Гозенс провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.