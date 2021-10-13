«Ньюкасл» может подписать Тимо Вернера

«Ньюкасл» интересуется нападающим «Челси» Тимо Вернером, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, представители 25-летнего немца регулярно контактируют с руководством «сорок», поскольку в команде выступает еще один их клиент — защитник Фабиан Шер.

True ? @NUFC ist interested in @TimoWerner. The agency of Werner has already a client with Fabian Sch?r at Newcastle and is regularly in contact with the Club @BILD_Sport pic.twitter.com/ZIybJKvUOd — Christian Falk (@cfbayern) October 13, 2021

Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за 53 миллиона евро. В сезоне-2021/22 футболист провел 8 матчей за синих, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.