Новые владельцы «Ньюкасла» из Саудовской Аравии хотят приобрести «Интер»

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) хочет купить «Интер», сообщает Calciomercato со ссылкой на Libero.

По информации источника, представители PIF уже встречались с владеющей итальянским клубом семьей Чжан, которая готова продать «Интер» за один миллиард евро.

Стороны обсуждали возможную продажу клуба в 2020 году, но тогда владельцы «Интера» отказались от сделки.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.