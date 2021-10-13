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Новые владельцы «Ньюкасла» из Саудовской Аравии хотят приобрести «Интер»

11:10
Болельщики «Ньюкасла» празднуют продажу клуба новым владельцам. Фото Reuters
Болельщики «Ньюкасла» празднуют продажу клуба новым владельцам. Фото Reuters
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Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) хочет купить «Интер», сообщает Calciomercato со ссылкой на Libero.

По информации источника, представители PIF уже встречались с владеющей итальянским клубом семьей Чжан, которая готова продать «Интер» за один миллиард евро.

Стороны обсуждали возможную продажу клуба в 2020 году, но тогда владельцы «Интера» отказались от сделки.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

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