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«Манчестер Сити» хочет приобрести Холанна летом

12:23
Эрлин Холанн. Фото Instagram
Эрлин Холанн. Фото Instagram
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Нападающий «Боруссии» Эрлин Холлан является приоритетной целью «Манчестер Сити» во время следующего летнего трансферного окна, сообщает The Times.

По информации источника, в январе представители английского клуба встретятся с агентом нападающего Мино Райолой.

Напомним, что отец 21-летнего норвежца Альф-Инге Холанн играл за «Манчестер Сити» с 2000 по 2003 год.

В нынешнем сезоне Холанн провел 5 матчей за «Боруссию» в бундеслиге, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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