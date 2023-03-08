«Ньюкасл» и «Ливерпуль» интересуются Маунтом

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт может сменить клубную прописку в ближайшее время, сообщает Daily Mail.

Хавбек не может договориться с «аристократами» о подписании нового контракта, его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

По информации издания, «Ньюкасл» и «Ливерпуль» пристально следят за ситуацией и планируют отправить предложения летом.

В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл за «Челси» 32 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.