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Нуну стал главным тренером «Тоттенхэма»

22:19
Нуну Эшпириту Санту. Фото ФК «Тоттенхэм»
Нуну Эшпириту Санту. Фото ФК «Тоттенхэм»
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Нуну Эшпириту Санту назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма», сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан до 2023 года.

С 2017 года Нуну был главным тренером «Вулверхэмптона», но 21 мая 2021 года покинул команду.

В апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.

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