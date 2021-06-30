Нуну стал главным тренером «Тоттенхэма»
22:19
Нуну Эшпириту Санту назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма», сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан до 2023 года.
С 2017 года Нуну был главным тренером «Вулверхэмптона», но 21 мая 2021 года покинул команду.
В апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.
Читайте также
«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю