Нуну стал главным тренером «Тоттенхэма»

Нуну Эшпириту Санту назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма», сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан до 2023 года.

?? Welcome to Tottenham Hotspur, Nuno Esp?rito Santo.#WelcomeNuno — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2021

С 2017 года Нуну был главным тренером «Вулверхэмптона», но 21 мая 2021 года покинул команду.

В апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.